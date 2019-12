Deutsche und russische Flagge.

Sanktionen des Westens und die schwächelnde Wirtschaft lassen die Zahl deutscher Firmen in Russland weiter sinken. Das teilte die deutsch-russische Auslandshandelskammer (AHK) in Moskau mit. Seit Ende 2018 sei die Zahl der Firmen mit deutschem Kapital in Russland um acht Prozent auf 4.274 zurückgegangen. Sie beruhen auf Angaben der russischen Steuerbehörde.



Vor Beginn des Ukraine-Konflikts 2014 waren demnach fast 6.200 deutsche Unternehmen in Russland registriert. Seither sinke die Zahl jährlich.