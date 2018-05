Das Blaulicht an einem Polizeiauto Quelle: Patrick Pleul/dpa

Bei Schnee liegengebliebene Lastwagen haben in Osthessen über Stunden hinweg Autobahnen blockiert und damit kilometerlange Staus ausgelöst. Vor allem am Kirchheimer Dreieck stellten sich auf den verschneiten Strecken zahlreiche Sattelschlepper quer, so die Polizei.



Insgesamt staute sich der Verkehr auf den Autobahnen 4, 5 und 7 auf einer Strecke von zehn Kilometern. "Die Autobahnpolizei musste feststellen, dass Lkw-Fahrer einfach herausziehen und die gebildete Rettungsgasse zustellen."