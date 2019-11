Überschwemmungen in Venedig.

Quelle: Claudio Furlan/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Die italienische Regierung hat nach den verheerenden Überschwemmungen in Venedig den Notstand für die Lagunenstadt beschlossen. Damit würden 20 Millionen Euro an Soforthilfen für die Stadt und die Bevölkerung freigegeben. Das teilte Ministerpräsident Giuseppe Conte auf Twitter mit.



Venedig ist in dieser Woche vom schwersten Hochwasser seit Jahrzehnten heimgesucht worden. Am Dienstagabend erreichte der Wasserpegel den höchsten Stand seit 1966. Die Schäden an der Bausubstanz sind noch nicht abzusehen.