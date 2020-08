Mehr als 80 Frauen werfen Weinstein sexuelle Übergriffe vor. Die Anschuldigungen gegen den Produzenten, die im Herbst 2017 von der "New York Times" und dem Magazin "New Yorker" veröffentlicht wurden, waren der Anfang der MeToo-Bewegung. Überall auf der Welt erkannten viele Frauen und auch einige Männer ihre eigenen Geschichten in denen der mutmaßlichen Weinstein-Opfer wieder. Sie begannen, diese Geschichten unter dem Schlagwort "Me too" ("Ich auch") zu sammeln.