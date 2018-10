Ein Protest-Plakat am Rande des Hambacher Forstes. Quelle: Oliver Berg/dpa

Die Aachener Polizei hat die für Samstag geplante Demonstration von Umweltschützern am Hambacher Forst verboten. Zu der Demon gegen die Rodung und den anschließenden Kohleabbau waren bis zu 20.000 Menschen erwartet worden.



"Die örtlich zuständigen Sicherheitsbehörden sehen erhebliche Gefahren für die öffentliche Sicherheit", hieß es zur Begründung. Der BUND will Rechtsmittel gegen das Verbot einlegen. Es werde ein Eilantrag am Verwaltungsgericht und am Bundesverfassungsgericht gestellt.