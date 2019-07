Ein Unternehmenssprecher sagte, zunächst streiche die Lufthansa nur ihre Verbindungen am Samstag von München und Frankfurt am Main in die ägyptische Hauptstadt. "Morgen geht es normal wieder weiter", sagte der Sprecher der AFP und Reuters. Zu den Gründen wollte er sich nicht äußern. Die Entscheidung sei "vorsorglich" getroffen worden, hieß es lediglich.