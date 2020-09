Der Mobile World Congress in Barcelona fällt aus.

Quelle: Emilio Morenatti/AP/dpa

Die weltweit wichtigste Mobilfunk-Messe MWC in Barcelona fällt in diesem Jahr wegen der Coronavirus-Gefahr aus. Die Veranstalter sagten sie ab. Zuvor hatten viele große Aussteller angekündigt, dem für Ende Februar angesetzten Branchentreff fernzubleiben.



Die Mobilfunk-Anbieter-Vereinigung (GSMA), die die Messe veranstaltet, hatte noch am Wochenende beteuert, am dem Termin vom 24. bis 27. Februar festzuhalten. Jetzt hieß es aber, die Umstände machten es "unmöglich für die GSMA, an dem Ereignis festzuhalten".