Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan. Archivbild

Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan wird am kommenden Dienstag für ein Treffen mit Kreml-Chef Wladimir Putin nach Moskau fliegen. Das berichtet die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Kremlsprecher Dmitri Peskow bestätigte das Treffen.



Erdogan und Putin hatten nur wenige Stunden zuvor telefoniert und über die Lage in Nordsyrien gesprochen. Die Spannungen zwischen den Ländern steigen, seitdem dort Truppen des syrischen Machthabers in das Rebellengebiet um die Provinz Idlib vorrücken.