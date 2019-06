Nizar Zakka war knapp vier Jahre in Teheran in Haft.

Quelle: Marwan Naamani/dpa

Der Iran hat einen US-Libanesen freigelassen, der fast vier Jahre lang wegen angeblicher Spionage in Teheran inhaftiert war. Die Justiz habe einem Antrag der libanesischen Hisbollah-Miliz auf Freilassung von Nizar Zakka zugestimmt. Das gab Justizsprecher Gholam-Hussein Ismaeili bekannt.



Zakka war 2015 nach einer Teilnahme an einer politischen Veranstaltung in Teheran verhaftet worden. Wegen angeblicher Spionage für die USA wurde er zu zehn Jahren Haft verurteilt.