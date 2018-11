Auch Straßen waren von den schweren Schneefällen betroffen.

Tausende von Thanksgiving-Urlaubern sind nach der Absage von rund 1.200 Flügen wegen starker Schneefälle auf den Flughäfen im Mittleren Westen der USA gestrandet. Knapp 4.800 weitere Flüge konnten laut US-Medien nur mit Verspätung landen oder abheben. Schneestürme, Eis und Regen hatten von Kansas City bis Cedar Rapids Straßen und Flughäfen lahmgelegt.



Am schlimmsten traf es Chicago, wo gleich 790 Flüge am Airport O'Hare gestrichen wurden. Am Midway-Flughafen in Chicago fielen 124 Flüge aus.