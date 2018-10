Die Steuerreform lockt deutsche Unternehmer in die USA. Quelle: Oliver Berg/dpa

Die Steuerreform und das Wirtschaftswachstum in den USA sorgen für zusätzliche Investitionen deutscher Unternehmen in der größten Volkswirtschaft der Welt. Mehr als jede zweite deutsche Firma (52 Prozent), die in den USA aktiv ist, will dort ihr Investitionsvolumen aufstocken. Das zeigt der "World Business Outlook" der AHK.



Für knapp die Hälfte der deutschen Unternehmen in den USA sind die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen jedoch gleichzeitig ein Risiko für die eigenen Geschäfte.