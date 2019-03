Ermittlungen gegen AfD-Chef Alexander Gauland. Archivbild

Quelle: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main ermittelt nach Angaben der AfD-Bundestagsfraktion gegen Partei- und Fraktionschef Alexander Gauland. Ein Sprecher bestätigte gegenüber dem ZDF, die Ermittlungen stünden in Zusammenhang mit einem "privaten Steuerfehler".



Die Staatsanwaltschaft wollte sich nicht äußern. Gauland wisse von Ermittlungen gegen ihn, die Staatsanwaltschaft habe sich auch bereits an den Bundestag gewandt, berichtete die "Welt" unter Berufung auf einen AfD-Sprecher.