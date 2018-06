Bundesinnenminister Seehofer (CSU) und Kanzlerin Merkel (CDU). Quelle: Wolfgang Kumm/dpa

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) verschiebt nach Medienberichten völlig überraschend die Vorstellung seines sogenannten Masterplans zur Asylpolitik. Das erfuhr die dpa aus CSU-Kreisen. Hintergrund sind nach ZDF-Informationen Differenzen zwischen Seehofer und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) darüber, wer an der deutschen Grenze zurückgewiesen werden sollte.



Seehofer wollte sein lange angekündigtes Konzept eigentlich am Dienstag in Berlin präsentieren. Das Ministerium wollte die Absage des Termins offiziell zunächst noch nicht bestätigen.