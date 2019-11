Anne O. Krueger, US-Professorin und frühere Vize-Generaldirektorin des Internationalen Währungsfonds

Quelle: DPA

Eine, die selbst an einer US-Uni unterrichtet, ist Anne Krueger. Die frühere Chefökonomin der Weltbank ist heute Professorin für internationale Ökonomie an der Johns Hopkins University in Washington D.C. Trump schieße sich ins eigene Knie, wenn er seine Regierung anweist, die Visumpflicht zu verschärfen. Das untergrabe die Exporte von US-Hochschuldienstleistungen - also beispielsweise Auftragsforschung oder Technologietransfer - und beeinträchtige damit auch die Hochschulbildung selbst, so Krueger. Vielmehr seien Initiativen gefragt, um ausländische Studenten anzuwerben.