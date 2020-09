Wellen schlagen in Porthcawl gegen die Hafenmauer.

Quelle: Ben Birchall/PA Wire/dpa

Wegen eines schweren Sturms sind an diesem Wochenende in Großbritannien Hunderte Flüge gestrichen worden. Betroffen sind an mehreren Flughäfen insgesamt Zehntausende Passagiere unter anderem der Airlines Easyjet und British Airways. Meteorologen rechnen aufgrund starker Regenfälle wieder mit Überschwemmungen.



Sturm "Dennis" wird voraussichtlich auch zu Störungen im Bahnverkehr, auf den Straßen und bei der Stromversorgung führen. Erst vor einer Woche hatte Sturm "Ciara" Schäden angerichtet.