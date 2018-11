Der Airbus A380 ist das größte Passagierflugzeug der Welt Quelle: Leif R Jansson/SCANPIX/dpa

Wegen starker Windböen in Frankfurt musste am Sonntag ein Airbus A380 der Lufthansa außerplanmäßig in Stuttgart landen. Nachdem die aus Houston (USA) kommende Maschine einige Zeit über dem Flughafen Frankfurt gekreist war, entschied sich der Kapitän zur Sicherheitslandung in der baden-württembergischen Landeshauptstadt, auch weil Treibstoff knapp wurde.



Während Herbststurm "Herwart" in Norddeutschland große Schäden verursacht hat, blieb es im Südwesten zunächst noch vergleichsweise ruhig.