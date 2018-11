Kurz nach Mitternacht begannen die ersten Warnstreiks. Quelle: Guido Kirchner/dpa

Im Tarifkonflikt der deutschen Metall- und Elektroindustrie hat die IG Metall eine erste große Warnstreikwelle gestartet. Bereits unmittelbar nach Mitternacht legten Arbeiter in Aschaffenburg und in Iserlohn die Arbeit für kurze Zeit nieder.



Zudem sollen Kundgebungen in Baden-Württemberg, in Nordrhein-Westfalen und in Ostdeutschland folgen. Die IG Metall fordert etwa sechs Prozent mehr Geld, einen Lohnausgleich bei Arbeitsreduzierung und eine befristete Senkung der Arbeitszeit auf 28 Stunden.