In Südindien kommt es vermehrt zu gewalttätigen Protesten.

Quelle: R.S. Iyer/AP/dpa

In Indien halten die gewalttätigen Proteste gegen den historischen Tempelbesuch von drei Frauen an. Im Bundesstaat Kerala verübten Unbekannte Brand- und Bombenanschläge auf Häuser und Büros von Politikern, wie indische Medien berichteten. Verletzt wurde niemand.



Die Polizei nahm inzwischen über 3.000 Demonstranten fest. Dem Glauben nach dürfen Frauen zwischen zehn und 50 Jahren den Sabarimala-Tempel nicht betreten. Überdies gelten menstruierende Frauen in der hinduistischen Tradition als unrein.