Ein türkisches Gericht hat den seit März in der Türkei inhaftierten Patrick K. aus Gießen zu sechs Jahren und drei Monaten Gefängnis verurteilt. Er soll Mitglied in der in Syrien aktiven Kurdenmiliz YPG gewesen sein. In der Türkei gilt die YPG als Terrororganisation.



Für das Betreten eines militärischen Sperrgebiets erhielt der 29-Jährige seinem Anwalt Hüseyin Bilgi zufolge zudem eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und acht Monaten. Bilgi sagte, er werde das Urteil anfechten.