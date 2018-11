Hozan Cane wurde in der Türkei verurteilt. Archivbild Quelle: --/Management/dpa

Die seit Ende Juni in der Türkei inhaftierte deutsch-kurdische Sängerin Hozan Cane ist wegen Mitgliedschaft in der als terroristisch eingestuften Organisation PKK zu sechs Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden. Das erklärte ihre Anwältin Newroz Akalin. Akalin sagte, sie werde Berufung einlegen.



Hozan Cane war kurz vor den Wahlen in der Türkei in Edirne festgenommen worden. Sie hatte dort eine Wahlkampfveranstaltung der pro-kurdischen Oppositionspartei HDP unterstützt.