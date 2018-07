Ein Mann arbeitet in Gaza an einem Strom-Generator. Archivbild Quelle: Stefanie Järkel/dpa

Die Stromkrise im Gazastreifen verschärft sich mit der Abschaltung des einzigen Kraftwerks wegen Treibstoff-Mangels. Die Elektrizitätsgesellschaft in Gaza teilte mit, man rechne nun mit Stromausfällen von 18 Stunden am Tag. Damit hätten die Einwohner statt acht nur noch sechs Stunden am Tag Strom.



Die rund zwei Millionen Einwohner des schmalen Küstenstreifens leben bereits seit Jahren mit ständigen Stromausfällen. Viele Menschen behelfen sich mit Generatoren, um Strom zu erzeugen.