Ursula von der Leyen (CDU) besucht die Bundeswehr in Afghanistan. Quelle: Michael Kappeler/dpa POOL/dpa

Wegen der geplanten Truppenaufstockung in Afghanistan ist Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) zu einem Besuch der Bundeswehrsoldaten im Feldlager in Masar-i-Scharif eingetroffen. Es ist ihre erste Einsatzreise in ihrer zweiten Amtszeit als Verteidigungsministerin.



Am Donnerstag hatte der Bundestag die erneute Verlängerung der Mission um ein Jahr beschlossen. Die Truppe soll wegen der desolaten Sicherheitslage von höchstens 980 Soldaten auf bis zu 1.300 aufgestockt werden.