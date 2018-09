Als Düngemittel gelangen viele Nitrate ins Grundwassser. Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg hat Deutschland am Donnerstag wegen Verletzung von EU-Recht verurteilt, weil die Bundesregierung zu wenig gegen Nitrate im Grundwasser unternommen hat. Ein Übermaß an Nitraten, die meist aus Düngern der Landwirtschaft stammen, schadet der Umwelt und birgt Gesundheitsrisiken.



Die EU-Kommission hatte geklagt, weil Deutschland aus ihrer Sicht nicht genug gegen die Verunreinigung vorgegangen ist und damit gegen EU-Recht verstoßen hat.