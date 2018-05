Der Gaza-Konflikt ruft den UN-Menschenrechtsrat auf den Plan. Quelle: Adel Hana/AP/dpa

Aus Protest gegen die Einsetzung einer Untersuchungskommission durch den UN-Menschenrechtsrat wegen der jüngsten Gaza-Gewalt hat Israel die Botschafter Spaniens und Sloweniens einbestellt. Am Dienstag solle auch der belgische Botschafter einbestellt werden, teilte ein Sprecher des israelischen Außenministeriums mit.



Die Länder hatten zuvor dafür gestimmt, nach der Eskalation der Gewalt bei den Protesten am Grenzzaun zu Israel eine Untersuchungskommission in den Gazastreifen zu schicken.