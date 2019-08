Test eines Marschflugkörpers in den USA.

Quelle: Scott Howe/DoD via dvids/dpa

Russland und China wollen den Test eines US-amerikanischen Marschflugkörpers vor den UN-Sicherheitsrat bringen. Sie beantragten in New York diplomatischen Kreisen zufolge eine Dringlichkeitssitzung. Demnach soll das Treffen am Donnerstag oder Freitag stattfinden.



Die US-Regierung hatte am Montag mitgeteilt, dass erstmals nach dem Ende des INF-Abrüstungsvertrags wieder ein konventioneller landgestützter Marschflugkörper getestet worden sei. Russland und China hatten daran scharfe Kritik geübt.