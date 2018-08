Israel begrüßt US-Sanktionen gegen Iran. Archivbild Quelle: Vahid Salemi/AP/dpa

Der israelische Geheimdienstminister Israel Katz sieht Iran angesichts der drohenden US-Sanktionen unter Zugzwang. Die Maßnahmen würden die Iraner zu der Entscheidung nötigen, "ob sie die Forderungen der USA im nuklearen Bereich (...) erfüllen - oder den Zusammenbruch und den Sturz des Regimes riskieren", twitterte Katz.



Am Dienstag treten die US-Sanktionen gegen Iran in Kraft. Heute Abend will Irans Präsident Hassan Rohani darlegen, wie die Regierung auf die Sanktionen reagieren will.