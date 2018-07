Rollen aus beschichtetem Stahl. Symbolbild Quelle: Peter Power/The Canadian Press/dpa

Die EU will mit Schutzzöllen auf Marktverzerrungen durch die US-Sonderzölle auf Stahlprodukte reagieren. Die jüngsten Importstatistiken zeigten, dass wegen der US-Sonderzölle in Höhe von 25 Prozent mehr ausländische Stahlerzeugnisse in die EU gelenkt würden. Das teilte ein Sprecher von EU-Handelskommissarin Cecila Malmström mit.



Deswegen habe man vorläufige Schutzmaßnahmen vorgeschlagen. Geplant ist, zusätzliche EU-Zölle auf die Importe zu verhängen, die nun zusätzlich in EU kommen.