Die Deutsche Bank erwartet einen Jahresverlust für 2017.

Quelle: Andreas Arnold/dpa

Die Deutsche Bank rechnet wegen der US-Steuerreform mit Belastungen in Milliardenhöhe. Im vierten Quartal 2017 werde das Konzernergebnis um 1,5 Milliarden Euro gedrückt, teilte die Bank in Frankfurt mit. Wegen der Belastung erwartet sie für das Gesamtjahr 2017 einen geringen Verlust nach Steuern.



Grund für den Rückschlag: Nach der US-Steuerreform kann die Deutsche Bank ihre Altlasten aus Zeiten der Finanzkrise nicht mehr so stark nutzen, um ihre Steuerlast zu drücken.