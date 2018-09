Ein Arbeiter prüft an einem Hochofen die Stahlqualität. Quelle: Roland Weihrauch/dpa

Wegen der US-Strafzölle auf Stahl und Aluminium hat die EU Schutzmaßnahmen für europäische Hersteller beschlossen. Wie die EU-Kommission mitteilte, treten sie am Donnerstag vorläufig in Kraft. Betroffen sind 23 Produktkategorien, bei denen beim Überschreiten bestimmter Einfuhrmengen Zölle von 25 Prozent aufgeschlagen werden.



Damit soll verhindert werden, dass wegen der höheren Hürden beim Export in die USA andere Länder den europäischen Markt mit ihren Produkten überschwemmen.