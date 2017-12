Ende Juni waren DNA-Tests angeordnet worden, weil die 61-jährige Wahrsagerin Pilar Abel Martínez seit Jahren behauptet, die einzige Tochter des 1989 verstorbenen Malers zu sein. Ergebnisse würden in wenigen Wochen erwartet, sagte Abels Anwalt Enrique Blánquez. Die DNA-Proben wurden direkt aus dem Sarg in dem Museum in Katalonien entnommen und sollten anschließend zur Untersuchung nach Madrid geschickt werden. Teile des Museums wurden am Donnerstag abgeschirmt, um zu verhindern, dass Drohnen Fotos von der Exhumierung machen. Auch zahlreiche Schaulustige hatten sich dort versammelt.