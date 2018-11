Die AfD hat nicht vor, sich inhaltlich von ihrem Kurs abbringen zu lassen. Alice Weidel

Die AfD will eine Beobachtung ihrer Partei durch den Verfassungsschutz mit sprachlichen Varianten umgehen. "Die AfD hat nicht vor, sich inhaltlich von ihrem Kurs abbringen zu lassen", sagte Fraktionschefin Alice Weidel der Zeitung "Welt". Die deutsche Sprache biete einen reichhaltigen Schatz an Synonymen und semantischen Spielarten.



Der Staatsrechtler Dietrich Murswiek hatte in einem Gutachten für die AfD empfohlen, auf Begriffe wie "Umvolkung" oder "Überfremdung" zu verzichten.