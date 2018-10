Der Franzose Jean-Claude Arnault muss ins Gefängnis. Quelle: Janerik Henriksson/AP/dpa

Am Tag der ersten Nobelpreisbekanntgabe des Jahres ist der Mann im Zentrum des Skandals bei der Schwedischen Akademie zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das zuständige Gericht in Stockholm sprach Jean-Claude Arnault wegen einer Vergewaltigung im Jahr 2011 schuldig.



Im Falle einer zweiten mutmaßlichen Vergewaltigung derselben Frau wurde er freigesprochen. Arnault hat die Vorwürfe abgestritten. Der 72-Jährige zählte lange Zeit zur Kulturelite in Schweden.