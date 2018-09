Viktor Orban (r), Ministerpräsident von Ungarn, in Straßburg. Quelle: Jean-Francois Badias/AP/dpa

Ein EU-Strafverfahren gegen Ungarns rechtsnationale Regierung unter Ministerpräsident Viktor Orban rückt in greifbare Nähe. Es gebe in der Fraktion der Europäischen Volkspartei (EVP) Uneinigkeit darüber, ob in Ungarn systematisch EU-Werte verletzt würden, sagte Fraktionschef Manfred Weber (CSU). Zur EVP gehören neben CDU und CSU auch Fidesz, die Partei von Orban.



Die einzelnen Abgeordneten werden daher frei abstimmen. Damit könnte die nötige Mehrheit im Europaparlament erreicht werden.