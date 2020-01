Einige Truthähne im Freilauf. Archivbild

Quelle: Jane Barlow/PA Wire/dpa

In Ostpolen haben die Veterinärbehörden wegen eines Ausbruchs der Vogelgrippe die Tötung von Zehntausenden Truthähnen angeordnet. Der Chefveterinär der Woiwodschaft Lublin, teilte mit, dass in zwei Geflügelfarmen mindestens 25.000 Truthähne verendet seien, die mit dem Virus H5N8 infiziert gewesen seien. Die Keulung sei angeordnet worden.



Die Polizei sperrte das Gebiet für Nichteinwohner ab. Die Woiwodschaft Lublin grenzt an die Ukraine und Weißrussland. Unbekannt war, wie das Virus in die Geflügelfarmen gelangte.