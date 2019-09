Bücher der Romanreihe "Harry Potter". Archivbild

Eine US-Schule hat die "Harry-Potter"-Bücher aus ihrer Bibliothek verbannt - wegen der Zaubersprüche in den Romanen. Die katholische Schule St. Edwards im Bundesstaat Tennessee ließ sich dabei laut US-Medien von Exorzisten beraten.



Würden die Flüche und Zaubersprüche von jemandem gelesen, "besteht die Gefahr, dass sie böse Geister in der Umgebung" heraufbeschwören, heißt es in einer E-Mail des Schulgeistlichen Dan Reehil. Die Schule bewahrt die Romane zwar weiter auf, stellt sie den Schülern aber nicht zur Verfügung.