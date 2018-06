In Serbien gab es bereits zwei Verkehrsblockaden. Quelle: Darko Vojinovic/AP/dpa

Nach zweimaligen Verkehrsblockaden in Serbien wegen hoher Treibstoffpreise ist der Protest auf das benachbarte Bosnien-Herzegowina übergesprungen. Tausende Autofahrer legten in der Hauptstadt Sarajevo und allen größeren Städten den Verkehr für eine Stunde lahm.



Vergangene Woche hatten Autofahrer Serbien an zwei Tagen für je eine Stunde stillgelegt. Die Demonstranten wollten auf ihre immer schwierigere Lage aufmerksam machen. Serbien und Bosnien gehören zu den ärmsten Ländern Europas.