Zahlreiche Fans wollten Prinz Harry und Herzogin Meghan sehen. Quelle: Phil Noble/Press Association/dpa

Die schwangere Herzogin Meghan hat auf Fidschi einen Marktbesuch wegen Sicherheitsbedenken vorzeitig abgebrochen. Laut australischen Medien sei für ihre Sicherheitsleute eine zu große Menschenmenge in dem überdachten Markt in der Hauptstadt Suva gewesen. Ob tatsächlich eine Gefahr für Meghan bestand, blieb unklar.



Zuvor hatte sie ihre erste offizielle Rede der Reise gehalten. Vor Studenten der University of the South Pacific betonte sie, wie wichtig Bildung für Frauen und Mädchen sei.