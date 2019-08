Auch in York, Newcastle, Bristol, Belfast und anderen Städten begannen am Mittag Proteste. Die Anti-Brexit-Initiative "Another Europe Is Possible" formulierte die Hoffnung, dass landesweit auf Hunderttausende Teilnehmer zusammenkommen könnten - über tatsächliche Zahlen gibt es aber noch keine Meldungen. Auch der Chef der oppositionellen Labour-Partei, Jeremy Corbyn, hatte zu Protesten aufgerufen.