Deutschland und andere EU-Staaten sehen sich seit dem Wegfall der Visumpflicht für Georgier mit einer drastisch gestiegenen Zahl unbegründeter Asylanträge konfrontiert. Allein deutsche Behörden registrierten zuletzt rund drei Mal so viele Erstanträge von Georgiern wie vor der Visaliberalisierung März 2017.



Ähnliche Anstiege registrierte laut Statistikamt Eurostat unter anderem Frankreich. So waren es in den ersten drei Monaten 2017 601 Erstanträge und im gleichen Quartal dieses Jahres 1.771.