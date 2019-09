In dem Musterprozess in Bonn gegen die zwei früheren Hypo-Vereinsbanker soll nach den Plänen des Gerichts an 32 Verhandlungstagen bis zum 9. Januar grundsätzlich geklärt werden, inwieweit die "Cum-Ex"-Geschäfte strafbar waren. Bei einem Schuldspruch dürften zahlreiche weitere Prozesse folgen. In dem Prozess gehe es um eine "sehr komplizierte Materie", sagte Richter Roland Zickler gleich zu Beginn der Sitzung. S. kann mit seiner Aussage nun Klarheit über die komplexen Konstruktionen schaffen, mit denen die Angeklagten und vor allem mit ihnen verbundende Gesellschaften in Geschäften rund um den Dividenden-Stichtag illegal Millionen-Gewinne eingestrichen haben sollen.