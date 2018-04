Sinnvoller seien etwa klare gesetzliche Regelungen, die vor allem die Hersteller stärker in die Pflicht nehmen. "Die Hersteller könnten beispielsweise verpflichtet werden, eine ausgewogene Stoffstrombilanz vorzuweisen. Was an Plastik produziert wird, müsse in gleichem Maße auch zurückgenommen und wiederverwertet werden", sagt Angres, der auf die ähnlich angelegte Hoftorbilanz bei landwirtschaftlichen Betrieben verweist, die den Stickstoffeintrag regulieren soll. Doch auch eine solche Regelung entbinde den Verbraucher nicht von seiner individuellen Verantwortung: "Jeder kann seinen Teil dazu beitragen, dass die Natur nicht unnötig mit Müll belastet wird", unterstreicht Angres.