Phil Neumann (l) und Maximilian Dittgen

Quelle: dpa

Drittligist SV Wehen Wiesbaden hat sich in den Relegationsspielen gegen den FC Ingolstadt durchgesetzt und steigt in die 2.Bundesliga auf. Nach einer 1:2-Heimniederlage im Hinspiel setzte sich der SVWW beim FCI durch Treffer von Kyereh (11.), Dittgen (30.) und einem Eigentor von Paulsen mit 3:2 (3:1) durch. Paulsen erzielte auch den 2:3-Anschlusstreffer per Elfmeter (68.). Den 1:1 Ausgleich für Ingolstadt hatte Kerschbaumer (13.) unmittelbar nach der Wehener Führung erzielt.



Die Wehener spielten bereits 2007 bis 2009 zwei Jahre in der 2. Liga. Ingostadt steitg in die 3. Liga ab.