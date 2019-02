Hans-Peter Bartels, Wehrbeauftragter des Bundestages. Archivbild

Quelle: Wolfgang Kumm/dpa

Nachdem die mit der Sanierung der "Gorch Fock" beauftragte Werft einen Insolvenzantrag gestellt hat, mahnt der Wehrbeauftragte des Bundestages eine rasche Entscheidung über das Schiff an.



"Entweder stellt man die Gorch Fock fertig", sagte Hans-Peter Bartels der "Neuen Osnabrücker Zeitung". "Oder man baut oder kauft ein neues Schiff", fügte der SPD-Politiker in der "Rhein-Neckar-Zeitung" hinzu. Deutschland sollte in der Lage sein, der Marine ein Segelschulschiff zur Verfügung zu stellen.