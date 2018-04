Wehrbeauftragter sagt, die Bundeswehr kann selbst reparieren. Quelle: Wolfgang Kumm/dpa

Die Bundeswehr sollte nach Ansicht des Wehrbeauftragten Hans-Peter Bartels mehr Pannen und Mängel am Gerät selbst beheben. Bislang seien viele Panzer, Schiffe und Flugzeuge nicht einsatzfähig, weil die Reparaturen bei der Industrie nicht nur Monate, sondern Jahre dauerten, sagte Bartels der "Neuen Osnabrücker Zeitung".



"Weniger Outsourcing, mehr selbst in die Hand nehmen dürfen - das wäre in manchen Fällen die richtige Lösung." Die Truppe sei in der Lage, viele Aufgaben selbst zu erledigen.