Die Modernisierung der Bundeswehr kommt laut Bericht kaum voran.

Der Wehrbeauftragte des Bundestages, Hans-Peter Bartels, hat den Transport deutscher Soldaten mit zivilen Hubschraubern in Afghanistan kritisiert. Deutschland sollte in der Lage sein, seine Soldaten selbst zu transportieren, sagte er.



In seiner Jahresbilanz problematisierte Bartels schwere Ausrüstungsmängel, lähmende Verwaltung sowie einen Tiefstand bei der Anwerbung neuer Soldaten. Die Bundeswehr soll von derzeit etwa 180.000 bis 2025 auf 203.000 Soldatinnen und Soldaten wachsen.