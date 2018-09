Hans-Peter Bartels (SPD) macht sich Sorgen um die Marine. Quelle: Rainer Jensen/dpa

Nach dem Willen des Wehrbeauftragten des Bundestags, Hans-Peter Bartels (SPD), soll die deutsche Marine an keinen weiteren Einsätzen teilnehmen. Der Wehrbeauftragte warnte in der "Bild am Sonntag": "Der Marine gehen die einsatzfähigen Schiffe aus."



Gründe seien ein Ersatzteilmangel sowie Bürokratie. "Es gibt zu viele Zuständigkeiten auf der Ämterseite, Personalmangel und manchmal vielleicht auch Firmen, die sich gern so lange wie möglich an einen einmal erteilten Auftrag festhalten."