Ansonsten hält sich die Begeisterung in der Bundesregierung über das allgemeine Dienstjahr in Grenzen. Abwarten, derzeit eine "parteipolitische Diskussion", heißt es dort fast überall. Erst wenn es konkrete Vorschläge gibt, will sich das Bundesfamilienministerium äußern – und verweist auf die 30 Millionen Ehrenamtlichen und die im Schnitt etwa 40.000 Teilnehmer am Bundesfreiwilligendienst und auf die sonstigen anderen Freiwilligenprogramme. "Wir machen das ja seit vielen Jahren", sagt ein Ministeriumssprecher. "Die Debatte begrüßen wir aber."