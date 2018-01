Dem Angeklagten wird zwölffacher Mordversuch vorgeworfen. Quelle: Federico Gambarini/dpa

Der Angeklagte im Prozess um den Anschlag am Düsseldorfer S-Bahnhof Wehrhahn hat die Tat bestritten. Er habe sie nicht begangen, sagte der 51-Jährige am Düsseldorfer Landgericht. Bei der Explosion waren zehn Menschen teilweise schwer verletzt worden.



Der 51-Jährige steht wegen zwölffachen Mordversuchs vor Gericht. Er soll die Tat im Jahr 2000 aus Fremdenhass begangen haben. Vor vier Jahren soll er sich gegenüber einem Mitgefangenen verraten haben, als er in anderer Sache im Gefängnis saß.