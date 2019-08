Frank-Walter Steinmeier und Sergio Mattarella. Archivbild

Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier reist am Sonntag nach Italien, um der Opfer von Massakern der Wehrmacht und der Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg zu gedenken. Er wird sich mit dem italienischen Präsidenten Sergio Mattarella in der Gemeinde Fivizzano in der nördlichen Toskana treffen.



Dort hatten Soldaten der 16. SS-Panzergrenadier-Division "Reichsführer SS" im August 1944 rund 400 Dorfbewohner brutal ermordet. Es handelte sich um eine Vergeltungsaktion nach einem vorausgegangenen Gefecht mit Partisanen.