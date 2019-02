Alice Weidel auf dem Parteitag der AfD Baden-Württemberg.

Quelle: Stefan Puchner/dpa

In der Affäre um Wahlkampfspenden aus der Schweiz hat AfD-Bundestagsfraktionschefin Alice Weidel alle Vorwürfe strikt von sich gewiesen. "Also das Ganze mutet doch recht lächerlich an", sagte sie am Rande des Landesparteitags der AfD Baden-Württemberg.



Zu dem Verdacht, die AfD habe möglicherweise eine Spenderliste mit falschen Namen beim Bundestag eingereicht, sagte Weidel: "Mir sind diese gesamten Namen völlig unbekannt." Es sei ihr schleierhaft, wie so etwas zustande komme.